"Bisogna fare presto. Ci sono troppe scadenze importanti". Queste le stringate dichiarazioni rilasciate dalla leader di Fdi GIorgia Meloni sul lavoro per la squadra di governo, il dibattito gira intorno alla presenza di ministri tecnici. L'idea è avere una squadra pronta per il Consiglio europeo del 20-21 ottobre. È stato convocato per mercoledì 5 ottobre, alle 10.30, l'esecutivo nazionale di Fratelli d'Italia. "Non c'è alcuna volontà di creare fratture tra l'attuale governo e quello che verrà", dicono dal partito.

Tajani interviene: "Esecutivo politico, ma se c'è qualche tecnico va bene'". Nuovo Consiglio federale della Lega sui nomi da proporre per i ministeri. Bossi affida a Ciocca e Grimoldi il compito di occuparsi del nuovo Comitato del Nord. Il presidente di Confindustria Bonomi: "Non possiamo permetterci immaginifiche flat tax e prepensionamenti". Replica il responsabile economico di FdI Fazzolari: "Faremo la flat tax sul reddito incrementale e porteremo a 100mila la flat tax per gli autonomi', citando il programma del centrodestra. Idee diverse dalla Lega: "Non farla e tenersi la legge Fornero? No grazie", dice Borghi. Il Pd palude al numero uno degli industriali. Il Consiglio europeo invita la Commissione a "proporre soluzioni praticabili per ridurre i prezzi attraverso un price cap al gas", come si legge nella bozza del vertice informale dei leader Ue di Praga.