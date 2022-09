Sono iniziati alle 14 gli scrutini per le Regionali. Oltre che per le Politiche, infatti, nell’isola si è andati al voto anche per eleggere il nuovo governatore. In corsa sei candidati. Gli exit poll danno la vittoria al nome del centrodestra, davanti a Cateno De Luca (Sicilia Vera)

Le elezioni regionali in Sicilia: numeri e affluenza

In Sicilia, oltre che per le Politiche, il 25 settembre si è votato dalle 7 alle 23 anche per l'elezione del presidente della Regione e per il rinnovo dell'Assemblea regionale Siciliana. Oltre ai sei candidati governatore, in corsa circa 900 aspiranti ai 70 posti da deputato regionale. L’affluenza per le regionali è stata del 48,62%: alle precedenti, nel 2017, aveva votato il 46,75% degli aventi diritto. La provincia con la maggiore affluenza è stata Messina col 53,4% ( alle precedenti il 51,75%), quella con la minore partecipazione è stata Enna col 39,99% (alle precedenti 37,68%).