Elezioni regionali Sicilia, Renato Schifani: "Felice per la vittoria"

"Sarà il governo delle competenze"

"È una vittoria di tutto il centrodestra - ha affermato Renato Schifani facendo il segno di vittoria con le dita -. Tutti avranno pari dignità, al di là dell'entità dei consensi che influiranno sulla composizione della giunta. Ma ribadisco che sarà il governo delle competenze". Schifani ha poi ringraziato "Berlusconi, Meloni, Salvini, Romano, Totò Cuffaro. Questa vittoria favorirà il popolo siciliano, perché ci sarà sinergia col governo nazionale".

"Lavoro impegnativo, ma sarò il portavoce dei siciliani"

"Io sarò il portavoce dei siciliani presso il governo nazionale, ma anche presso la conferenza Stato-Regioni, alla quale non mi sottrarrò - ha precisato il neo governatore -. È un lavoro impegnativo, l'ho detto in campagna elettorale. Lavorerò con un obiettivo, quello di dare il lavoro ai nostri giovani". Sul tema lavoro Schifani ha poi aggiunto che quest'ultimo si "crea attraendo investimenti privati, gruppi che hanno chiesto e spero torneranno a chiedere di poter realizzare opere, stabilimenti, attività produttive, ai quali è stato detto 'ni' in passato. Noi lavoreremo perché sia detto un sì, facendo combaciare l'interesse dello sviluppo economico alla sostenibilità dell'ambiente". Secondo il candidato del Centrodestra bisogna "guardare a questo punto perché ormai il pubblico impiego ha dato tanto e con la digitalizzazione la richiesta di assunzioni e di risorse umane si è notevolmente ridotta, perché prima quello che facevano in 10 lo fanno in cinque per la semplificazione.