Elezioni regionali Sicilia 2022, iniziato lo spoglio

Gli exit poll: Schifani in testa

approfondimento

La Borsa dopo le elezioni: aggiornamenti da Milano e sullo spread

La vittoria di Renato Schifani alla Regione sembra scontata, in base agli exit poll il candidato della coalizione di centrodestra viene infatti accreditato di una forchetta compresa fra il 37% e il 41%, una percentuale superiore di circa 13 punti rispetto a Cateno De Luca, l'ex sindaco di Messina e leader di Sicilia vera che a sorpresa (ma neanche poi tanto) viene accreditato di un risultato compreso fra il 24% e il 28%. Dietro di lui la candidata della sinistra (Pd e Centopassi) Caterina Chinnici (tra il 15,5% e il 17%) e il rappresentante del M5s Nuccio Di Paola (13%-17%). Proprio la rottura dell'alleanza tra Dem e Cinquestelle, avvenuta alla vigilia delle elezioni dopo lo svolgimento delle Primarie con l'affermazione della Chinnici, ha impedito qualunque chance di contendere la vittoria finale al centrodestra. Molto indietro gli altri due candidati: il vicepresidente della Regione Gaetano Armao, in corsa per il Terzo Polo di Calenda, e la rappresentante del movimento Siciliani Liberi Eliana Esposito, indicati tra l'1,5 e il 3,5%. In base a questo risultato il Terzo Polo non riuscirebbe a superare la soglia di sbarramento all'Ars del 5%, rimanendo pertanto fuori da Palazzo dei Normanni.