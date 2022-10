Ucraina, Zelensky a Meloni: "Spero venga presto a Kiev"

Il presidente ucraino si è congratulato con la leader di Fratelli d'Italia per il successo ottenuto alle elezioni dello scorso 25 settembre e ha ringraziato il nostro Paese per l'impegno preso nella messa a punto di un nuovo decreto armi. Meloni: "Pieno sostegno al popolo ucraino"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è congratulato con Giorgia Meloni per il successo di Fratelli d’Italia alle elezioni dello scorso 25 settembre, dicendosi “certo” di poter contare su una collaborazione con il prossimo governo, che potrebbe essere guidato proprio da Meloni. In una telefonata tra i due, fa sapere con una nota Fratelli d’Italia, Zelensky ha anche ringraziato tutta l’Italia per “il nuovo decreto sull'invio delle armi appena esaminato dal Copasir”. Il presidente ucraino ha poi “formulato l'auspicio che Meloni possa recarsi quanto prima a Kiev" (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI LIVE).