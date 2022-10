3/10 ©IPA/Fotogramma

Nei giorni scorsi Putin ha evocato per il conflitto in Ucraina l'impiego di armi nucleari tattiche, cioè con un potenziale e una gittata inferiori rispetto a quelle strategiche, in modo da colpire obiettivi specifici sul campo. "Difenderemo i nuovi territori con ogni mezzo a nostra disposizione", ha detto. Questo ha fatto inevitabilmente alzare il livello di allerta in Occidente. Un attacco nucleare russo all'Ucraina, infatti, al momento è considerato improbabile dall'intelligence occidentale “ma non escluso”

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo