Attacco su Nord Stream, le bombe piazzate da robot di manutenzione

Gli oleodotti Nord Stream 1 e 2, nelle zone economiche esclusive di Svezia e Danimarca, sarebbero stati colpiti in quattro punti da esplosioni con 500 chili di tritolo, l'equivalente della potenza esplosiva di una bomba di aereo. A sostenerlo, fonti di intelligence citate dalla rivista tedesca Spiegel. Gli investigatori tedeschi che hanno effettuato le letture sismiche per calcolare la potenza delle esplosioni, hanno detto ai media che subacquei o robot telecomandati potrebbero essere in grado di visitare i siti delle perdite già questo fine settimana. (GUERRA IN UCRAINA: AGGIORNAMENTI LIVE)

800 milioni di metri cubi di gas nelle linee al momento dell'esplosione

Secondo il portavoce di Gazprom Sergei Kupriyanov “al momento dell'esplosione, Nord Stream 1 e Nord Stream 2 contenevano circa 800 milioni di metri cubi di gas nelle tre linee off shore, quanto il consumo della Danimarca di tre mesi”. Kupriyanov ha aggiunto che la società è alla ricerca di possibili soluzioni per riprendere il funzionamento del sistema, ma è difficile stabilire i tempi del ripristino.