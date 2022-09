Nord Stream, a chi conviene il sabotaggio del gasdotto? Le ipotesi

5/10 ©Ansa

Per capire quale potrebbe essere la posizione russa, va ricordato che Nord Stream 1 è il gasdotto che è stato uno strumento delle contro-sanzioni inflitte da Putin agli europei. Gazprom ha chiuso i rubinetti di Nord Stream 1 tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, con la scusa del mancato arrivo di turbine in manutenzione in Canada, poi con un esplicito intento di punire gli europei. Nord Stream 2 invece è un gasdotto che non è mai entrato in funzione, dopo lo stop della Germania a causa dell'invasione russa in Ucraina