Putin firmerà oggi l'annessione unilaterale alla Russia delle regioni ucraine di Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk e Lugansk. In concomitanza della cerimonia che si terrà al Cremlino, Zelensky convoca una riunione urgente del Consiglio di sicurezza e difesa ucraino. "Non riconosceremo mai, mai e mai i referendum russi", dice Biden. Il Consiglio di sicurezza dell'Onu voterà oggi (venerdì) una risoluzione di condanna dei "referendum" di annessione, il testo però non ha possibilità di essere adottato a causa del diritto di veto di Mosca. L'incontro si svolgerà alle 15 (le 20 in Italia), prima di un'altra discussione programmata sulle perdite scoperte sui gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico.