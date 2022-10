Putin celebra a Mosca l'annessione delle 4 regioni ucraine: "Le persone che vivono nel Lugansk, nel Donetsk, a Kherson e Zaporizhzhia diventano nostri cittadini per sempre" ( LEGGI IL DISCORSO INTEGRALE ). Immediata la replica di Zelensky: l'Ucraina non negozierà con la Russia finché il presidente è lui" . E chiede l'adesione rapida alla Nato. Meloni condanna l'annessione frutto della 'visione neo imperialista di stampo sovietico' che minaccia l'Europa. Al Consiglio di sicurezza dell'Onu veto russo alla risoluzione contro i referendum farsa. Nuvola di metano sull'Europa. Al momento dell'esplosione, Nord Stream 1 e Nord Stream 2 contenevano circa 800 milioni di metri cubi di gas nelle tre linee off shore, quanto il consumo della Danimarca di tre mesi. Lo ha detto il portavoce di Gazprom Sergei Kupriyanov sottolineando che la società è alla ricerca di possibili soluzioni per riprendere il funzionamento del sistema, ma è difficile stabilire i tempi del ripristino. Al Consiglio Ue approvate misure contro il caro energia