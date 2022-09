Guerra in Ucraina, la mappa dei territori riconquistati da Kiev

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Era il 24 febbraio quando le truppe russe entravano in Ucraina. Da subito Mosca ha puntato alle regioni a Sud e a Est del Paese, quelle confinanti con la stessa Russia e quelle affacciate sul Mar Nero. Ma non solo: gli uomini del Cremlino, passando anche dalla Bielorussia, hanno cercato di prendere la capitale ucraina, Kiev. La spallata al governo è fallita in poche settimane e l’offensiva si è quindi concentrata sulle zone dove la Russia riteneva di poter trovare più appoggio, su tutti gli oblast delle repubbliche separatiste e filorusse di Donetsk e Lugansk, oltre alla Crimea, già occupata dal 2014. Per mesi sono riusciti a tenere saldo il controllo, su queste e altre zone. Poi, dai primi giorni di settembre, la situazione è cambiata. La zona di Kharkiv è stata liberata, tornando sotto controllo ucraino. Sul fronte orientale e su quello meridionale, nei pressi di Kherson, si continua a combattere per riprendere in mano i territori fino a poco fa in mano a Mosca (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE DI SKY TG24).