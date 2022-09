6/6 ©Ansa

Centri che per mesi sono stati in mano russa nelle scorse ore sono quindi tornati agli ucraini. Le riconquiste di Kupiansk, Balakliya e soprattutto di Izjum mostrano come la controffensiva dell’esercito di Kiev stia avanzando sempre più a est del Paese, respingendo gli invasori vicino al confine

