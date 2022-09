Guerra Ucraina, Zelensky: ripresi 2mila kmq di terreno ai russi

Non si ferma l'avanzata delle forze ucraine che, come reso noto su Telegram dal presidente Volodymyr Zelensky nella tarda serata di ieri, hanno ripreso il controllo delle città di due città nella regione di Kharkiv. "Passo dopo passo, i nostri combattenti stanno liberando il territorio ucraino", ha scritto il leader ucraino. "I soldati della 113esima Brigata separata di difesa territoriale hanno liberato Vasylenkove e Artemivka nella regione di Kharkiv". Zelensky ha anche ricordato che la libertà non arriva facilmente e che i difensori ucraini stanno combattendo per l'indipendenza di ogni cittadino a costo della vita. (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)