Ucraina, Zelensky: "Al momento negoziati con Russia impossibili"

Al momento non sono possibili negoziati con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. L'ha dichiarato il presidente ucraina Volodymyr Zelensky intervenuto alla 17esima riunione annuale di Yes (Strategia europea di Yalta), secondo quanto riporta l'agenzia ucraina Unia, citando l'Ufficio del capo di Stato. "Vogliamo porre fine alla guerra, ma lo spazio e le opportunità sono cambiati", ha detto Zelensky, riferendosi ai russi come a "terroristi". "Non c'è alcuna rassicurazione sul fatto che faranno quello che dicono di fare. Penso che non lo faranno. Nessuno gli crede. Come si suol dire, non possono essere loro a stringere la mano". "I russi non sono pronti ad ammettere di aver occupato il nostro Paese. Ciò significa che non ci sarà un dialogo sostanziale", ha aggiunto il presidente ucraino. "Per poter aprire un corridoio diplomatico, devono mostrare volontà politica, essere pronti a restituire terra straniera". Secondo il presidente ucraino, quello che verrà sarà "l'inverno più difficile del mondo intero" e "un punto di svolta nella liberazione dei territori ucraini occupati dalla Russia".