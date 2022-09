Zelensky: "Per ora non intendo negoziare con Mosca"

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato che al momento non è pronto a negoziare con la Russia. "Non vedo alcun desiderio da parte loro", ha risposto in un'intervista trasmessa per la Cnn. "Non parlo con coloro che emettono ultimatum, è il mio principio", ha spiegato il leader di Kiev. Oggi, il ministro degli Esteri di Mosca, Serghei Lavrov, aveva dichiarato che la Russia non rifiuta i negoziati con l'Ucraina ma Kiev, ritardandoli, complica la possibilità di raggiungere un accordo.