Ucraina, Kadyrov annuncia il ritorno delle unità speciali

Il leader ceceno Ramzan Kadyrov, soldato fedelissimo del presidente russo Vladimir Putin, ha annunciato il ritorno delle sue unità speciali d'élite sul campo di battaglia ucraino: "le unità d'élite della Repubblica Cecena della Federazione Russa, guidate da Adam Delimkhanov, sono tornate nella zona di operazioni militari speciali in Ucraina dopo un periodo di riposo", ha scritto oggi Kadyrov sul suo canale Telegram. "Il mio caro fratello, eroe della Russia, deputato della Duma di Stato russa Adam Delimkhanov, che è a capo delle unità della Repubblica Cecena, ha iniziato a svolgere i compiti dell'operazione militare speciale in Ucraina e nella DPR (l'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk, ndr)", ha scritto il deputato, che è cugino di Kadyrov. (GUERRA IN UCRAINA, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA )

Gli obiettivi

Kadyrov ha, poi, aggiunto che in precedenza, dopo la liberazione di Mariupol, Severodonetsk, Lisichansk, Popasnaya e altre città, i combattenti d'élite hanno fatto una pausa e ora sono tornati in prima linea. "In precedenza vi ho sempre detto di aspettare le buone notizie e dopo le mie parole le avete sempre avute - ha proseguito Kadyrov -. Quindi, ora, siate pazienti e aspettatevi grandi risultati dai nostri combattenti in prima linea. Essi (i risultati) arriveranno sicuramente!".

"Una situazione infernale"

Dopo aver promesso 1.300 rinforzi sul fronte meridionale di Kherson, il leader ceceno parla ora di "altri 10.000 combattenti pronti a partire" per la riscossa, senza però risparmiare dure critiche agli alti comandi militari. "Io, Ramzan Kadyrov, dichiaro ufficialmente che tutte queste città (Izyum, Kupiansk e Balakliya) saranno riconquistate" e "raggiungeremo Odessa nel prossimo futuro", ha minacciato. "Sono stati commessi degli errori. E penso che se ne trarranno delle conclusioni. E se oggi o domani non ci saranno cambiamenti nella strategia nel condurre l'operazione militare speciale - ha poi avvertito -, dovrò andare al ministero della Difesa e alla dirigenza del Paese per spiegare loro la situazione. E' una situazione infernale".