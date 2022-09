2/10 ©Ansa

"Oggi, 11 settembre 2022, alle 03:41, l'unità n. 6 della ZNPP (la centrale nucleare, ndr) è stata scollegata dalla rete elettrica. Sono in corso i preparativi per il raffreddamento e il trasferimento allo stato freddo", si legge in un comunicato dell'agenzia. Lo spegnimento del reattore è avvenuto alle 2:41 italiane. "È stato deciso di mettere il reattore numero sei nello stato più sicuro: lo stato freddo", ha spiegato ancora l'autorità nucleare ucraina Energoatom

