Russia, nuove sanzioni. Chi compra il gas di Mosca?

Al vertice della Comunità politica europea, Ursula von der Leyen ha chiarito che l'Ue vuole la pace in Ucraina e che si sta "lavorando a una prossima serie di sanzioni. Gli elementi principali di questo pacchetto saranno, per esempio: il divieto di accesso a Nord Stream; ulteriori elenchi della flotta ombra; un tetto massimo di prezzo più basso per il greggio; e più sanzioni sul settore finanziario russo". L'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Kaja Kallas ha precisato: "Lavoriamo al diciottesimo pacchetto di sanzioni" contro Mosca. "Il diciassettesimo pacchetto è invece già pronto". Fonti Ue hanno spiegato che il prossimo pacchetto di sanzioni contro la Russia sarà "qualcosa di più forte di quanto fatto finora, in quanto l'obiettivo ora è quello di fare pressioni immediate su Mosca ad accettare subito un cessate il fuoco". Ma, se L'unione Europea andasse a colpire il settore dell'energia cosa succederebbe? Quali Paesi comprano gas dalla Russia e quanti sono gli introiti generati dalla vendita di energia all'Europa? Di questo si è parlato nella puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 16 maggio.