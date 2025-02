Ue, più fondi per petrolio e gas russi che per aiuti all'Ucraina

Come riferisce il report, l'Unione ha speso il 39% in più per le importazioni di petrolio e gas russi rispetto ai fondi destinati all'Ucraina. Secondo l'economista Christoph Trebesch, citato dal Guardian, emerge “un divario impressionante tra la quantità di aiuti per l'Ucraina rispetto alle guerre passate, con l'Europa che spende in media meno dello 0,1% del Pil all'anno”. Secondo Trebesch, “molti Paesi sono stati più 'generosi' durante i conflitti passati”. È il caso della Germania, per esempio, che “ha mobilitato molti più aiuti e più rapidamente per la liberazione del Kuwait nel 1990-1991 di quanto non abbia fatto per l'Ucraina in un periodo di tempo comparabile”.

