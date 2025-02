Terre rare in Ucraina, perché sono così importanti per Trump e Putin

Introduzione

Undici miliardi all’anno. È il valore prodotto sul mercato globale dalle terre rare, 17 elementi della tavola periodica - Scandio, Ittrio e i Lantanoidi - indispensabili per l'industria tecnologica e per quella della difesa. La posta in gioco è sempre più alta: si stima che entro il 2031 arriveranno a un giro d’affari di 21,7 miliardi, con un ritmo di crescita del 7,4% su base annua.

L’Ucraina - ormai da tre anni in guerra per difendersi dalla Russia - sotto questo punto di vista è una miniera d’oro, disseminata di giacimenti di terre rare. Su questi ha messo gli occhi Donald Trump. Il presidente Usa lo ha detto chiaramente al Cpac, la convention dei conservatori di destra (ed estrema destra): sta “cercando di riprendere” i soldi dati a Kiev dall’amministrazione di Joe Biden per non soccombere a Mosca. “L'Europa ha dato 100 miliardi all'Ucraina sotto forma di prestito. Noi abbiamo messo 300 miliardi. Chiediamo quindi le terre rare”, ha annunciato il tycoon (che guarda anche a “petrolio e a qualsiasi altra cosa”). Quali sono le terre rare?