Terre rare, quali Paesi ne hanno di più? Corsa Usa contro dominio Cina

Introduzione

I 17 elementi della tavola periodica in questione producono un mercato globale che vale già quasi 11 miliardi e che entro il 2031 raggiungerà i 21,7 miliardi di dollari con un ritmo di crescita previsto del 7,4% all'anno. La partita delle terre rare, indispensabili nell'industria tecnologica e in quella della difesa, è sempre più strategica e la trattativa da 500 miliardi di dollari che si sta giocando tra Stati Uniti e Ucraina ne è l'esempio più evidente: partita che potrebbe servire a Washington per fare un passo avanti e arginare il dominio di Pechino in materia.