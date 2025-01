Trump: “Groenlandia? Penso che ce la faremo, vogliono stare con noi”

Dal progetto di ottenere il controllo della Groenlandia al congelamento degli aiuti Usa all'estero. Dalla questione su Tik Tok al rapporto con Putin ed Elon Musk. Trump spazia da un discorso all'altro con i giornalisti a bordo dell'Air Force One durante il suo ritorno da Las Vegas ascolta articolo

Il presidente Donald Trump ha affermato di credere che gli Stati Uniti otterranno il controllo della Groenlandia. "Penso che ce la faremo", ha detto ai giornalisti sull'Air Force One, aggiungendo che i 57.000 residenti dell'isola "vogliono stare con noi". Lo riferisce la Bbc. I nuovi commenti del presidente Usa sul tema arrivano dopo indiscrezioni secondo cui il primo ministro danese Mette Frederiksen ha insistito sul fatto che la Groenlandia non era in vendita in una telefonata infuocata con lo stesso Trump la scorsa settimana. "Non so davvero quali diritti abbia la Danimarca, ma sarebbe un atto molto ostile se non lo permettessero perché è per la protezione del mondo libero", ha aggiunto. "Penso che otterremo la Groenlandia perché è una questione di libertà del mondo", ha continuato Trump. "Non ha nulla a che fare con gli Stati Uniti, se non che siamo noi a poter garantire la libertà".

“Putin vuole parlare e parleremo presto” "Lui vuole parlare e parleremo presto" ha detto poi Trump a bordo dell'Air Force One a proposito di Vladimir Putin e del conflitto in Ucraina. "Se non risolvono questa guerra presto, quasi immediatamente, imporrò dazi consistenti alla Russia, tasse e anche grandi sanzioni - ha detto nei giorni scorsi Trump - io non voglio farlo, sapere che io amo il popolo russo, è un grande popolo ma dobbiamo far finire questa guerra". Trump è poi passato ad elencare il numero dei tank russi e quello ucraini, sottolineando la superiorità di Mosca. "Non si può rispondere a questo", ha aggiunto riconosce che l'Ucraina "ha mostrato coraggio nell'uso l'equipaggiamento" che gli è arrivato in questi anni da Stati Uniti e alleati europei. Ma "alla fine questa è una guerra che deve essere risolta", ha aggiunto, affermando che Zelensky ha mostrato interesse a raggiungere un accordo, mentre sarà difficile portare al tavolo negoziale Vladimir Putin nei confronti del quale, ha ribadito il tycoon, è pronto ad aumentare la pressione. Approfondimento Ucraina, Trump: Putin vuole parlare e parleremo presto. LIVE

“Ho ottimo rapporto con Starmer, ha fatto un ottimo lavoro” Donald Trump ha detto di andare d'accordo col premier britannico Keir Starmer e che pensa abbia fatto "un ottimo lavoro finora". "L'ho già incontrato tre volte, è venuto a trovarmi due volte. Ci sentiremo al telefono nelle prossime 24 ore. Vado d'accordo con lui. È liberale, il che è un po' diverso da me. Ma penso che sia una brava persona. Penso che abbia fatto un ottimo lavoro finora", ha risposto il presidente ai reporter a bordo dell'Air Force One. "Ha rappresentato il suo paese nei termini della sua filosofia. Potrei non essere d'accordo con la sua filosofia, ma ho un ottimo rapporto con lui. L'ho visto due volte, ho cenato con lui alla Trump Tower", ha aggiunto. Elon Musk, il 'first buddy' del presidente, ha invece attaccato duramente il premier britannico. Approfondimento Trump e von der Leyen a Davos: due visioni del mondo a confronto

“Musk non ha un ufficio nella West Wing della Casa Bianca" Donald Trump ha detto che Elon Musk non ha un ufficio nella West Wing della Casa Bianca. "Non è l'ufficio di Elon", ha detto a bordo dell'Air Force One. "Abbiamo un ufficio - ha proseguito - che è stato creato allo scopo di far sì che quando emetto un ordine esecutivo l'ordine venga eseguito, non che rimanga lì per tre mesi. E avremo circa 20 persone, forse di più, che lavorano in quell'ufficio. È davvero un ufficio in cui molte persone vanno e si assicurano che quando faccio un documento esecutivo venga eseguito". Approfondimento Padova, Musk diventa Hitler. Il magnate: "Cambiamo nome alla Manica"

“Stop aiuti all'estero? Altri Paesi ricchi spendono zero” Donald Trump ha spiegato di aver congelato gli aiuti Usa all'estero perche' ritiene che Washington paghi troppo rispetto ad altri Paesi, come nella Nato. "Vogliamo che altre persone si uniscano a noi. Stiamo spendendo miliardi e miliardi e miliardi di dollari e altri paesi ricchi spendono zero. Vogliamo che ci aiutino. Perché dovremmo essere gli unici? Loro capiscono. Gli è stato detto. È un po' come la Nato...", ha detto a bordo dell'Air Force One. Approfondimento Dazi Usa-Italia, Trump: “Vedremo, Meloni mi piace”. Le conseguenze