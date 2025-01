Padova, Musk diventa Hitler. Il magnate: "Cambiamo nome alla Manica"

Elon Musk: “Nuovo nome per la Manica: Canale George Washington”

Dopo l'episodio del saluto romano all'Inauguration Day, il proprietario di X è tornato sotto i riflettori per aver proposto di dare un nuovo nome al Canale della Manica tra Francia e Regno Unito. Per Musk dovrebbe essere rinominato "Canale George Washington" in onore del primo presidente degli Stati Uniti. "Un nuovo nome per le acque che separano l'Inghilterra e la Francia", ha scritto il patron di Tesla su X, postando la foto di una mappa geografica dello Stretto, sulla quale si legge il nome di Washington. Nel frattempo, Trump ha firmato nei giorni scorsi un decreto che ordina l'avvio del processo di “ridenominazione” del Golfo del Messico in Golfo d'America.