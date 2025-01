Saluto romano Musk, figlia transgender: "Chiamiamo cose con loro nome"

Classe 2004, Vivian è nata Xavier e nell’aprile del 2022 ha presentato in tribunale i documenti per procedere legalmente con il cambio di sesso, da maschile a femminile. Nello stesso anno anche la richiesta per avere il cognome da nubile della madre. Per il magnate sudafricano la figlia è una “comunista” che pensa che “chiunque è ricco sia il male”

Il post su Threads

“Direi semplicemente di chiamare le cose con il loro vero nome - ha scritto - Soprattutto se si trattasse di due picche giocate in successione in base alla reazione della prima picca. Non so perché reagite con tanto vigore, sto chiaramente parlando solo di semi di carte. Voglio dire, ho l'ADHD e questo è stato CHIARAMENTE solo un incidente che le persone hanno interpretato come qualcosa di diverso dai semi di carte. Dopotutto, non c'è prova che non sto parlando solo di semi di carte. Sai... la gente dà per scontato che non sto parlando solo di semi di carte dimostra solo quanto disoneste possano essere le persone/i media”. Poi ha citato il post e ha commentato: “Per coloro che sanno leggere tra le righe, capite quanto è fottutamente facile farlo? Negazione plausibile tesoro. Lo dico e basta“.