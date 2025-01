Le celebrazioni per l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca non erano ancora finite che Elon Musk, nominato alla guida del Dipartimento per l'efficienza governativa (Doge), gli aveva già sottratto l'attenzione dei media e dei social, per quello che viene definito il suo "saluto fascista". Nel suo intervento alla Capital One Arena di Washington, il proprietario di X e Tesla ha ringraziato i sostenitori del neopresidente ("Voglio solo dire grazie per averlo reso possibile", ha detto alla folla), poi si è battuto il petto e alzato il braccio teso. Quindi, si è voltato verso il pubblico alle sue spalle e sollevato il braccio destro una seconda volta. Le immagini, trasmesse in diretta, non sono sfuggite ai media americani e di tutto il mondo.

Dopo l'ondata di polemiche, il magnate è passato al contrattacco: "Francamente, hanno bisogno di trucchi sporchi migliori" - si legge su X -. "L'attacco 'tutti sono Hitler' è cosi' logoro" ha aggiunto.