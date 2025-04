“Spetta a tutti noi risolvere la situazione”. Barack Obama ha parlato così davanti agli studenti del college artistico dell’Hamilton College di New York in un discorso che, però, era in qualche modo rivolto a tutti gli americani. L’ex presidente Usa, seduto sul palco davanti alla platea di giovani, ha invitato i cittadini statunitensi a difendere i valori e gli ideali del loro Paese, che sono stati messi in discussione. Da chi non è esplicitato: nonostante il riferimento sia chiaramente alla nuova amministrazione repubblicana della Casa Bianca, il democratico non fa mai il nome di Donald Trump.

Obama: “Cittadino è carica più importante nella democrazia”

Obama ha quindi parlato del sacrificio che spetta a tutti gli americani per non perdere i valori democratici su cui si fondano gli Stati Uniti perché “nessuno verrà a salvarci”. L’ex presidente ha poi sottolineato come “la carica più importante in questa democrazia è il cittadino. La persona comune che dice: ‘no, non è giusto’”. E ha aggiunto: "È stato facile per la maggior parte delle nostre vite dire di essere progressisti o dire di essere a favore della giustizia sociale". Ora, ha detto Obama, “siamo in uno di quei momenti in cui, sai cosa, non basta dire di essere a favore di qualcosa, potresti effettivamente dover fare qualcosa".