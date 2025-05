"Auguri, auguri doppi". Così il cardinale decano Giovanni Battista Re si è rivolto al cardinale Pietro Parolin durante lo scambio della pace nel corso della messa Pro Eligendo Papa, che precede l'inizio del conclave. Tra i due anche abbracci e scambi di sorrisi.

Il cardinale Parolin è ritenuto tra i favoriti come successore di Papa Francesco ed è considerato una figura in grado di mediare tra le varie anime e di rassicurare sia i “progressisti” in continuità con Francesco sia i “conservatori”. Nato il 17 gennaio 1955 a Schiavon, in provincia di Vicenza, 70 anni, segretario di Stato con Bergoglio, Parolin era molto vicino a Papa Francesco. Al momento è membro del Consiglio di Cardinali e di questi Dicasteri: per la Dottrine dalla Fede; per i Vescovi; per le Chiese Orientali; per l'Evangelizzazione; per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Ha lavorato diversi anni all’estero e nelle missioni diplomatiche. È particolarmente esperto in questioni riguardanti il ​​Medio Oriente e la situazione geopolitica del continente asiatico.