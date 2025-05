Seconda giornata di Conclave, la prima fumata di oggi è nera. VIDEO

Circa dodicimila erano le persone presenti stamattina a San Pietro per assistere alla seconda fumata dal comignolo della Cappella Sistina. I 133 cardinali sono riuniti da ieri per trovare un nome per il nuovo pontefice (CONCLAVE 2025, LA DIRETTA). L’urlo di emozione della piazza si è presto trasformato in un boato di delusione: i fedeli accorsi a San Pietro hanno accolto così la fumata nera apparsa dal comignolo più famoso del mondo, poco prima delle 12. Si dovrà attendere la seconda votazione del pomeriggio per conoscere se è stato o meno trovato l'accordo per il successore di papa Francesco.