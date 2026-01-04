India, proteste contro attacco Usa in Venezuela

Centinaia di manifestanti di partiti di sinistra hanno protestato a Nuova Delhi e Vijayawada contro l’operazione americana che ha catturato il presidente venezuelano Maduro, definita la più controversa in America Latina dagli ultimi 37 anni
