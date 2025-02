Usa, convention Cpac: dopo polemica su Bannon, oggi interviene Meloni

La presidente del Consiglio dovrebbe parlare al gotha della destra americana e internazionale in video-collegamento intorno alle 19 italiane, non è ancora chiaro se in diretta o con un messaggio registrato. La premier non avrebbe intenzione di cambiare i suoi programmi, nonostante il pressing delle opposizioni dopo il caso Bannon: l’ex stratega della Casa Bianca ha salutato la platea con il braccio destro teso. È un semplice "saluto con la mano", ha detto. Il lepenista Bardella ha annullato il suo discorso ascolta articolo

Dopo le polemiche sul presunto saluto nazista di Steve Bannon, oggi alla convention Cpac di Washington è il giorno dell’intervento della premier italiana Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio dovrebbe intervenire in video-collegamento intorno alle 19 italiane, non è ancora chiaro se in diretta o con un messaggio registrato. In realtà, secondo alcune fonti non è neppure chiaro se l’intervento sia confermato: il controverso gesto di Bannon, infatti, ha fatto il giro del mondo e l'opposizione ha chiesto a Meloni di seguire l'esempio di Jordan Bardella e annullare il suo speech. Secondo quanto è emerso da Fratelli d'Italia, comunque, la premier non avrebbe intenzione di cambiare i suoi programmi e dovrebbe quindi parlare in videoconferenza al gotha della destra americana e internazionale.

Il gesto di Steve Bannon Nelle scorse ore a far esplodere la contestazione è stato il presunto saluto nazista con cui Steve Bannon, eminenza grigia del sovranismo americano, si è presentato alla platea della Conservative Political Action Conference. Bannon, ex stratega della Casa Bianca, ha liquidato il caso affermando di aver fatto un semplice "saluto con la mano". "È un saluto come faccio sempre, in tutti i miei discorsi, l'ho fatto uguale sette anni fa al Front National", ha spiegato. Ma presto l'immagine di Bannon con il braccio destro teso - lo stesso saluto fatto da Musk a gennaio - ha fatto il giro del mondo e scatenato le polemiche. Il gesto è stato condannato anche all'interno della galassia dei conservatori. A partire dal lepenista Jordan Bardella, che ha annullato il suo discorso alla convention trumpiana di Washington. "Se è così timoroso e si fa la pipì addosso come un ragazzino, allora è indegno e non guiderà mai la Francia", ha replicato Bannon.

Le reazioni in Italia A Roma il caso Bannon ha scatenato anche le critiche delle opposizioni contro Meloni. "È una vassalla di Trump, si dissoci dal Cpac", è stato l'attacco della segretaria del Pd Elly Schlein, secondo la quale la premier "da giorni non dice una parola sugli insulti e gli attacchi frontali di Trump all'Ucraina e all'Unione europea perché non vuole scontentare la nuova amministrazione americana". La rinuncia all'intervento al Cpac è stata chiesta anche da Avs (con Fratoianni e Bonelli) e da esponenti di Italia Viva e +Europa. Anche all'interno del governo ci sarebbero state valutazioni diverse sull'opportunità dell'intervento della premier al Cpac. Alla fine, comunque, non sarebbero previsti cambiamenti nell'agenda. "Non ho ragione di ritenere che cambi qualcosa rispetto all'intervento" di Meloni alla convention di Washington, "che sarà come sempre ottimo", ha fatto sapere Antonio Giordano, segretario generale di Ecr e deputato di Fratelli d'Italia.