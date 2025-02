Usa, Donald Trump annuncia: "Imporremo dazi reciproci"

Il presidente statunitense ha annunciato i dazi reciproci, un tipo di tariffe su cui si era impegnato nel corso della campagna elettorale. “Se loro ci tassano, noi li tassiamo allo stesso modo”, ha dichiarato dallo Studio Ovale. Primi destinatari dei dazi saranno gli europei: il tycoon ha sottolineato come l'Ue non tratti bene gli Stati Uniti sul commercio

I prezzi interni e il rapporto con l’Unione europea

Primi destinatari dei dazi saranno gli europei: come ha riportato Bloomberg, il presidente Trump ha dichiarato che l’Unione europea non tratta bene gli Stati Uniti sul commercio e di non aspettarsi esenzioni nell’applicazione dei dazi reciproci. Una scelta che però potrebbe avere effetti anche sul mercato interno: il tycoon ha ammesso che nel breve termine i prezzi potrebbero salire. Secondo Howard Lutnick, nominato da Donald Trump ministro al commercio, i dazi reciproci potrebbero scattare dal 2 aprile. Secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, Lutnick si è impegnato a completare uno studio sui dazi reciproci entro l'1 aprile, prima che entrino in vigore.

Il contesto internazionale

Altro tema toccato dal presidente è l’Ucraina, dopo la telefonata di ieri con Vladimir Putin. “L’Ucraina avrà un posto al tavolo delle trattative: volevo assicurarmi che anche Putin volesse un accordo", ha dichiarato Trump. Il tycoon è sicuro della volontà del presidente russo. "Credo voglia la pace. Mi piacerebbe riaverlo al G7: la Russia dovrebbe sedersi al tavolo", ha sottolineato. Il presidente si è poi soffermato sul caso TikTok. "C'è molto interesse per TikTok, probabilmente dovremo avere l'approvazione della Cina. Mi auguro che avremo un accordo su TikTok e penso che Xi lo autorizzerà", ha dichiarato Trump.