Zelensky, russi attaccano infrastrutture civili perché disperati

"Non possono fare nulla ai nostri eroi sul campo di battaglia ed è per questo che la Russia dirige i suoi vili attacchi contro le infrastrutture civili. E' un segno di disperazione". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo consueto video serale, attacca i russi dopo i successi della controffensiva ucraina. Anche rispetto alle infrastrutture energetiche, per il presidente ucraino "la Russia sta cercando di impedirci di dirigere le capacità dell'Ucraina di stabilizzare la situazione in Europa. Le nostre esportazioni di elettricità sono ciò di cui la Russia ha molta paura in questo momento. Perché possiamo rompere i piani russi di svuotare le tasche degli europei questo inverno a causa dei prezzi pazzi dell'energia".