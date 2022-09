Zelensky: stabilizzati territori riconquistati



Stabilizzazione completata nei distretti riconquistati con

una superficie totale di oltre 4.000 chilometri quadrati. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodimir Zelenski, nel corso della riunione dello Stato maggiore tenutasi ieri sera. Nel successivo discorso serale il presidente ha anche annunciato il progetto di bilancio per la difesa e la sicurezza per il prossimo anno prevede una somma "importante". In merito, Ukrinform, citando fonti del servizio stampa del leader ucraino, ha specificato che sara' stanziato oltre un miliardo di grivna (la valuta ufficiale ucraina è cambiata in 0,027 euro). Durante la riunione dello Stato maggiore del comandante in capo supremo, e' stata analizzata in dettaglio anche la situazione nel territorio liberato. "Troviamo quanto lasciato dagli occupanti e dai gruppi di sabotaggio. I collaborazionisti vengono detenuti e ripristinata la piena sicurezza. La nostre avanguardie alla frontiera hanno il compito di proteggere il confine di Stato nel territorio liberato", ha aggiunto.