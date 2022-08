1/9 Nord Stream

Si acuisce la crisi energetica in Europa e il prezzo del gas torna a salire in vista dell'annunciata chiusura per manutenzione del gasdotto Nord Stream dal 31 agosto al 2 settembre. In difficoltà soprattutto Germania e Francia, dove per la prima vola i costi dell'energia hanno superato i mille euro per megawattora

