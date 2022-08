10/10 Ansa/Ipa

SCUOLA - Settembre è anche il mese del rientro in classe e le famiglie dovranno fare i conti anche con questa spesa. Edoardo Scioscia, amministratore delegato di Libraccio, spiega che “sui libri scolastici gli aumenti, per via dei tetti di spesa imposti dal governo, non possono superare il 2-3% ma gli editori sono comunque in difficoltà, a causa dei rincari di carta ed energia, e ci sono fortissimi ritardi nelle consegne. Anche per questo, quest’anno è aumentata la richiesta di libri di seconda mano”