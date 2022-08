Inflazione, nel 2022 rincari alimentari per 564 euro a famiglia

1/10 IPA/Ansa

Le famiglie italiane quest’anno spenderanno 564 euro in più solo per la spesa alimentare, a causa dell’inflazione e delle conseguenze combinate dell’aumento dei costi energetici per la guerra in Ucraina e del taglio dei raccolti per la siccità

