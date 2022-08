8/11 ©IPA/Fotogramma

Anche al Nord, Nadia dal Bono, direttore generale Confesercenti della provincia di Cuneo, ha dichiarato: “Gli esercenti fanno bene a lamentarsi per un caro bollette che sembra non aver fine. Il rincaro è di oltre il 65 per cento per l’energia elettrica e siamo su una percentuale simile anche per il gas. Urge un intervento serio e mirato da parte del governo, altrimenti molte attività commerciali medio piccole rischiano di chiudere. È impensabile attivare un mutuo per pagare le bollette"