I prezzi dell’energia sarebbero destinati a raddoppiare, se dovesse restare una media prezzi attorno ai 180 euro come avvenuto a luglio. Oggi però il costo è più alto e rischia di crescere ancora, per cui in autunno il pericolo è di una vera e propria stangata in bolletta per famiglie e imprese