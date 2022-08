Bolletta da un milione ad azienda, lo sfogo: "Meglio andare al mare"

"Per lavorare 15 giorni di luglio - ha spiegato l'amministratore delegato dell'impresa conserviera che opera nel Salernitano - mi tocca pagare una bolletta di gas di 978.000,00 a fronte di circa 120.000 dello scorso anno (per 20 giorni di lavoro). Non era meglio andare al mare?"

Lo sfogo

leggi anche

Gas, senza rigassificatore mancheranno 2,5 miliardi di metri cubi

Francesco Francese, amministratore delegato de La Fiammante, ha pubblicato sui social la foto con le due bollette di luglio 2021 e 2022. Quella dell'anno in corso è da 978mila euro. "Mentre i nostri politici litigano per una poltrona calda, gli imprenditori sono lasciati soli in mezzo alla giungla energetica" ha scritto Francese. "Per lavorare 15 giorni di luglio - ha aggiunto - mi tocca pagare una bolletta di gas di 978.000,00 a fronte di circa 120.000 dello scorso anno (per 20 giorni di lavoro). Non era meglio andare al mare?".