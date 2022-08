4/10 ©IPA/Fotogramma

Arera interverrà sulla spesa per la materia gas. L’ente ha deciso di non utilizzare più come riferimento le quotazioni a termine del mercato all'ingrosso ma la media dei prezzi effettivi del mercato all'ingrosso Psv italiano, aumentando la frequenza di aggiornamento del prezzo che diventa mensile e non più trimestrale

