Gas, ad Amsterdam il prezzo vola a 225 euro (+12%)

Economia

Caro energia, per le imprese stangata da 106 miliardi nel 2022

Secondo un’analisi dell’Ufficio studi Cgia, nell’anno in corso per le realtà produttive italiane i rincari di gas e luce saranno pari a 105,9 miliardi di euro. Per l’Associazione artigiani e piccole imprese, gli incrementi potrebbero anche essere sottostimati e le misure introdotte con il governo Draghi non sono sufficienti

Nel 2022 il costo aggiuntivo che le imprese italiane subiranno, a causa dei rincari di energia elettrica e gas, sfiora i 106 miliardi di euro. La stima è dell'Ufficio studi Cgia, arrivato a questo risultato ipotizzando, per l'anno in corso, gli stessi consumi registrati nel 2019 ma applicando per l'intero 2022 le tariffe medie di luce e gas sostenute in questi ultimi sei mesi

Se nel 2019 il costo medio dell'energia elettrica ammontava a 52 euro per Mwh, nei primi sei mesi del 2022 si è attestato a 250 euro (+378%). A fronte di un consumo di 217.334 GWh, il costo totale in capo alle imprese nel 2019 ha toccato i 35,9 miliardi di euro. Nel 2022, invece, la bolletta toccherà i 108,5 miliardi di euro (differenza +72,6 miliardi)