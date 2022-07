Gas, Nord Stream 1 è stato riavviato dopo la manutenzione

Il piano dell’Ue

Intanto alla Commissione europea è stato presentato un piano che prevede un taglio del 15% al consumo di gas da parte degli Stati membri entro il 31 marzo del 2023. La riduzione è volontaria ma, nel caso in cui l'Ue entri in una fase di "allerta", diventa obbligatoria. Sarà la Commissione, su richiesta di almeno tre Paesi membri, a chiamare l'allerta generale, e sarà ancora Bruxelles a monitorare la riduzione della domanda di gas. Il pacchetto varato si compone di più capitoli e prevede anche un meccanismo di solidarietà da implementare al più presto attraverso accordi bilaterali tra i Paesi membri. Nel testo sono indicati i settori industriali che andrebbero tutelati e si chiede ai governi europei di mettere in campo campagne di sensibilizzazione per ridurre il riscaldamento e il raffreddamento nelle proprie case. Nessun obbligo è previsto per le famiglie, ma il piano invita i governi a rendere vincolante il risparmio su condizionatori e termostati in uffici e locali pubblici. Tra le raccomandazioni ne emerge una sulla quale le associazioni ambientaliste sono pronte a dare battaglia: quella di reintrodurre temporaneamente carbone e diesel nel mix energetico nazionale per sostituire il gas. Anche il price cap, pilastro della strategia italiana, viene citato, seppur in maniera generica.