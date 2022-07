10/10 ©Ansa

Inizialmente Bruxelles voleva proporre un massimo di 19 gradi per il riscaldamento e un minimo di 25 per i condizionatori. Il punto principale riguarda le cosiddette industrie energivore: dalla carta all'acciaio, dalla ceramica al vetro. La Commissione Ue nel piano fornirà una lista dei settori su cui gli Stati membri dovranno concentrarsi per il razionamento, in base anche al rapporto tra consumo energetico e rendimento. I governi nazionali saranno quindi chiamati a imporre le riduzioni, fornendo compensi per alleviare i costi anche in termini di occupazione