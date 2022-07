8/12 ©Ansa

LAVORO E PENSIONI - Per Draghi bisogna poi “spingere sui contratti collettivi, punto di forza del sistema industriale” e "serve una riforma pensioni che garantisca meccanismi di flessibilità in uscita e un impianto sostenibile ancorato al sistema retributivo”. Inoltre “servono interventi per "assicurare livelli salariali dignitosi a fasce di lavoratori più in sofferenza. Il reddito di cittadina è una misura importante, ma può essere migliorato per favorire chi ha più bisogno e ridurre gli effetti negativi sul mercato del lavoro"