Giornata importante per il governo Draghi. Il premier è al Senato per le comunicazioni iniziate alle 9.30, poi il voto di fiducia in serata, e la replica giovedì alla Camera. Il premier siede tra i ministri della Difesa e degli Esteri, Lorenzo Guerini e Luigi Di Maio. Il governo è al gran completo e l'Aula è gremita

