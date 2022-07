Assolombardia: Prezzo Unico Nazionale energia elettrica +900%

Negli ultimi giorni il crollo delle forniture dalla Russia ha riacceso le tensioni sul mercato del gas, riflettendosi sul Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica, che in Italia risale a 439 euro al megawattora, un livello 9 volte maggiore rispetto a inizio 2020. È quanto emerge dai dati del Centro Studi di Assolombarda. Nel primo trimestre 2022, secondo l'analisi, la produzione manifatturiera è cresciuta di un robusto +10,7% rispetto a un anno prima e, sebbene in rallentamento se confrontato con lo slancio dei trimestri precedenti, rileva incrementi diffusi in tutti i settori.

I dati

Per il manifatturiero lombardo e italiano, evidenzia il centro studi di Assolombarda, un primo fattore critico continuano ad essere le materie prime e i semilavorati perché i prezzi rimangono diffusamente elevati nonostante i recenti ribassi (riflesso anche di una domanda internazionale in rallentamento) e, soprattutto, perché i beni energetici sono di nuovo in impennata. Sul mercato del gas in Europa si è raggiunto i 175 euro al Mwh (il 14 luglio), non troppo distante dai picchi di inizio marzo intorno a 220 euro, una crescita eccezionale dai 11,2 euro in media a gennaio 2020. Il petrolio Brent mostra invece contenuti segnali di cedimento dopo una crescita praticamente incessante da metà 2020, ma la volatilità rimane estremamente elevata (il barile è a 99 dollari il 14 luglio, +56% rispetto a gennaio 2020). Altre materie prime stanno invece ritracciando, riportandosi sui livelli pre-conflitto (gennaio-febbraio 2022): è l'esempio di nichel, zinco, ferro, olio di semi di girasole, olio di soia.