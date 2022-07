1/10 ©Ansa

Il premier Mario Draghi arriva oggi, lunedì 18 luglio, ad Algeri per partecipare al IV vertice intergovernativo Italia-Algeria. La visita, considerata di importanza strategica, mira a confermare il partenariato privilegiato nel settore energetico tra i due Paesi, mentre Mosca inizia a chiudere i rubinetti del gas. Ma in agenda ci sono anche gli sviluppi della guerra in Ucraina e diversi dossier internazionali come Libia, Sahel e Sahara Occidentale

GUARDA IL VIDEO: Draghi in Algeria, la missione del premier