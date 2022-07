Gas, dai tagli ai consumi agli stoccaggi: il piano d’emergenza

1/15 ©Ansa

Eni ha annunciato una nuova riduzione di un terzo dei volumi di gas forniti all’Italia da Gazprom. In tutta Europa sale il timore che a breve dal Cremlino arrivi lo stop definitivo ai rifornimenti energetici, utilizzando come pretesto i lavori di manutenzione al gasdotto Nord Stream 1, al via da oggi. Il governo Draghi pensa così all'eventualità di attivare un piano d’emergenza in vista della prossima stagione fredda. La Commissione europea, intanto, presenterà il suo piano il prossimo 20 luglio

