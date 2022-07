7/13 ©Ansa

Prima dell’invasione dell’Ucraina, il 40% del gas importato in Europa veniva dalla Russia. Per anni gli Stati Ue sono rimasti immobili in una condizione di dipendenza energetica che adesso apre le porte a scenari recessivi, mentre i governi si muovono in ordine sparso per cercare di affrancarsi da Mosca, ad esempio cercando nuovi partner strategici