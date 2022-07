Russia, dall'11 al 21 luglio stop forniture di gas da Nord Stream

Politica

Nuovo Decreto Bollette, quali sono le misure contro i rincari

Si va dall'azzeramento degli oneri generali per il terzo trimestre 2022 su gas ed energia elettrica alla conferma della riduzione al 5% dell'aliquota IVA sulle somministrazoni di gas metano per usi civili e industriali. Sul tavolo tre miliardi e 44 milioni di euro. Draghi: 'Senza questo decreto ci sarebbero stati rincari fino al 45% già da domani'. Arera: a fine anno spesa per luce +91%, gas +70,7%

Il governo continua a lavorare contro il caro energia. Il Consiglio dei ministri di oggi, che ha dato il via libera ai dl sul rendiconto e l'assestamento di bilancio, ha dato l’ok anche al nuovo Decreto Bollette. Tra le misure approvate l’azzeramento degli onerali generali di sistema nel settore elettrico, la conferma della riduzione dell’IVA nel settore del gas per il terzo trimestre dell'anno in corso e nuovi fondi per il bonus sociale bollette

Il premier Mario Draghi ha illustrato le misure approvate in Cdm, definendole “urgenti”. I provvedimenti su cui si è trovata un’intesa “dovevano necessariamente essere approvati entro oggi: il terzo trimestre delle bollette inizia da domani". Senza il decreto, i cittadini avrebbero ricevuto bollette con rincari fino al 45%”, ha detto Draghi. Per questo, ha sottolineato, “sono rientrato ieri velocemente dal vertice Nato di Madrid”